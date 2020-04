Ferrovie, Germania: sui treni DB con le mascherine

Anteprima alla tedesca del futuro dei trasporti ferroviari.

Il Cancelliere federale e i capi di governo degli Stati federali hanno fortemente raccomandato ai cittadini tedeschi, tra le altre cose, di usare le cosiddette maschere quotidiane (non mediche), specialmente nel trasporto pubblico locale.

Deutsche Bahn fa sua questa raccomandazione invitando anche i dipendenti nei trasporti regionali e locali a indossare maschere appropriate. Su richiesta, ai dipendenti interessati verrà fornita anche un'adeguata protezione per il naso.

Per le aree di attività a contatto con i clienti, come l'accompagnamento dei treni nel trasporto a lunga distanza o i dipendenti a contatto con i clienti nelle stazioni ferroviarie, Deutsche Bahn fornisce anche la protezione del naso come parte dell'assistenza sanitaria preventiva su richiesta dei dipendenti, che può essere indossata durante il servizio.

Il futuro del trasporto pubblico in Germania e con la mascherina, sia per i dipendenti che per i viaggiatori. Probabilmente sarà anche il nostro.