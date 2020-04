Ferrovie: in una stazione senza treni, i passeggeri bloccati aspettano da settimane

La stazione ferroviaria principale della città di Varanasi, nell’India settentrionale, è un edificio tentacolare che ne ha viste tante nel corso di oltre un secolo di viaggi in treno.

Ma, sicuramente, non ha mai visto niente del genere. All’interno di una stanza dal soffitto alto, un gruppo di viaggiatori provenienti da tutta l’India aspetta invano da più di tre settimane convogli che non arrivano mai.

Sono genitori e figli, operai, dirigenti, viaggiatori, studenti, un avvocato e un professionista del marketing. E tutti hanno una cosa in comune: sono stati bloccati a centinaia di chilometri da casa quando il governo indiano ha sospeso improvvisamente i treni passeggeri, e ha imposto un rigoroso blocco a livello nazionale per combattere la diffusione del Coronavirus. Da allora, i passeggeri hanno trascorso le loro giornate confinati in una sala d’attesa, nell’impossibilità di continuare il loro viaggio per il divieto di lasciare la stazione.

In un certo senso, sono fortunati. Il personale della stazione, abituato a gestire più di 100.000 passeggeri al giorno, si è impegnato a prendersi cura dei meno di 50 rimasti. Quelli bloccati ricevono tre pasti al giorno, tè caldo, una sessione di yoga mattutina e proiezioni notturne su uno schermo televisivo appena montato.

Alcuni hanno storie strazianti. Raghu Uttam Shinde, 25 anni, un operaio del Maharashtra, stava tornando a casa dal lavoro nello stato del Bihar con 10 membri della sua famiglia allargata, tra cui quattro bambini. Il loro treno si è fermato nel cuore della notte in una stazione fuori Varanasi e tutti i passeggeri sono stati costretti a scendere. Shinde e la sua famiglia hanno camminato quattro ore per raggiungere la stazione ferroviaria principale della città, sperando di poter prendere un altro treno.

Narendra Singh Dhakre, 35 anni, avvocato della città indiana centrale di Ujjain, ha preso la fatidica decisione di fermarsi per una giornata a Varanasi sulla via del ritorno da un viaggio di lavoro. Anche lui è rimasto bloccato.

Diversi giorni dopo il blocco, il direttore della stazione, ha deciso che era necessario un po’ di intrattenimento. Ha fatto installare un televisore nella sala d’aspetto, mentre un membro dello staff delle ferrovie ha iniziato a tenere lezioni di yoga quotidiane.

I passeggeri bloccati nella stazione sono caduti in una routine: yoga, seguito da una semplice colazione a base di verdure cotte e pane fritto, quindi pranzo e cena la sera. Le persone dormono sulle panchine di metallo o su sottili tappeti sul pavimento mentre i ventilatori ronzano sulle loro teste. Tutti si svegliano e vanno a letto all’incirca nello stesso momento, cercando di mantenere la calma.

Si sono formate amicizie inaspettate e sono scoppiati degli attriti occasionali. “Stiamo condividendo questa stanza con perfetti estranei provenienti da tutto il Paese”, dice Shinde, un uomo snello con una polo bianca. “Parliamo, condividiamo il nostro dolore e le nostre preoccupazioni. Siamo diventati una famiglia”. “Non dimenticherò mai queste persone”, aggiunge. “Il giorno in cui ci saluteremo, sarò molto triste”.

Nel frattempo, all’interno della stazione, l’insegna che elenca le imminenti partenze è vuota. I treni merci attraversano le piattaforme deserte. La notizia che l’India avrebbe prolungato il blocco fino al 3 maggio è stata un duro colpo per tutti gli ospiti della sala d’aspetto.

L'articolo integrale sul Washington Post.

Foto 1 di I.ahmad068 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=62590252

Foto 2 di Sharadbob at en.wikipedia - Tis [sic] is the picture... Me Sharadbob being the author of it. It is coincidental if anyone claims it., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=17040086