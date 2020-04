Ferrovie, Cina: il primo treno da Wuhan arriva a Duisburg

Prove tecniche di ritorno alla normalità sui binari. Un treno merci proveniente da Wuhan, ex epicentro dell'epidemia di Coronavirus, è arrivato a destinazione nella città tedesca di Duisburg.

Lo segnala l'agenzia di stampa cinese Xinhua. Si tratta del primo treno merci per l'Europa da quando Wuhan è entrata in isolamento per quasi 11 settimane. Il 28 marzo il convoglio ha lasciato lo scalo di Wuhan. A Duisburg, alla cerimonia di benvenuto hanno partecipato il console generale cinese a Dusseldorf, Feng Haiyang, il ministro dei trasporti del Land Nord Reno-Westfalia, Hendrik Wuest e l'amministratore delegato della Duisburger Hafen AG (duisport) Erich Staake.

Le merci sul treno - fa sapere il gestore, Wuhan Asia-Europe Logistics - comprendono, tra l'altro, forniture mediche, ricambi auto, prodotti elettronici e fibre ottiche di comunicazione. Dopo l'arrivo, le merci saranno poi distribuite in Germania, Francia, Ungheria, Repubblica Ceca e Polonia. Fra Wuhan e l'Europa ci saranno due corse alla settimana in direzione ovest e una volta alla settimana in direzione est. L'anno scorso Wuhan ha registrato un totale di 408 viaggi sui treni merci Cina-Europa, tra cui 195 in uscita e 213 in entrata.