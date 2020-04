Ferrovie: ampliamento del primo marciapiede della stazione di Riomaggiore

Da oggi e fino al 31 maggio è attivo il cantiere per ampliare il primo marciapiede della stazione di Riomaggiore, nelle Cinque Terre.

Un investimento economico di due milioni di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane).

La banchina sarà allungata di 150 metri, raddoppiandone la superficie calpestabile dagli attuali 450 ai 900 metri quadrati, innalzata a 55 cm dal piano binario (standard europeo previsto per i servizi ferroviari metropolitani per agevolare l’entrata e l’uscita dai treni). Saranno anche installati percorsi e mappe tattili per i viaggiatori ipovedenti e rampe di accesso per le persone a ridotta mobilità. Infine sarà rinnovata l’illuminazione con l’installazione di un nuovo impianto a led.

Le attività, previste per il prossimo anno, sono state riprogrammate e anticipate vista la minor offerta ferroviaria. Tutte le operazioni si svolgono, ovviamente, in ottemperanza alle vigenti norme straordinarie emesse dal Governo per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Per consentire i lavori, la circolazione ferroviaria è sospesa su un binario tra Corniglia e La Spezia. L’offerta attualmente programmata non subisce riduzioni, ma percorre il binario operativo a senso unico e alternato per entrambi i sensi di marcia.