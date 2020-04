Ferrovie, Codacons: bene Trenitalia che continua a garantire servizio anche se in perdita

Il Codacons rivolge oggi un plauso a Trenitalia che, seppur con un forte ridimensionamento, continua a garantire il servizio ferroviario in tutta Italia attraverso treni AV e Intercity.

Nonostante i limiti agli spostamenti imposti dall’emergenza Coronavirus vi sono numerosi cittadini che, per comprovate esigenze lavorative e sanitarie, necessitano di raggiungere altre città – spiega il Codacons – In tal senso riconosciamo l’impegno di Trenitalia che, a differenza del suo competitor e nonostante il servizio sia in perdita, continua a garantire la continuità dei collegamenti ferroviari in tutta Italia.

Riteniamo tuttavia importante vigilare sui prezzi, affinché l’assenza di concorrenza che si registra in questo momento sul fronte ferroviario non determini un rincaro dei biglietti per i treni attualmente in circolazione.

In tale direzione il Codacons verificherà che le tariffe ferroviarie non subiscano in questo periodo aumenti a danno degli utenti.