Ferrovie: dal 14 aprile servizio viaggiatori regolare a Fondi-Sperlonga

Nel caos dei pochissimi servizi che vengono effettuati in questo periodo arriva una piccola buona notizia.

A seguito dell'Ordinanza della Regione Lazio del 19 marzo per la prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria Covid 19, i treni Regionali della relazione Roma - Napoli via Formia non hanno fermato per servizio viaggiatori a Fondi-Sperlonga fino al 13 aprile.

Da oggi, tuttavia, il servizio torna regolare anche in questa stazione. Lo rende noto Trenitalia.