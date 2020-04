Ferrovie: da Medlog un nuovo treno container tra Ravenna e Milano

Medlog, divisione operativa di MSC per i trasporti terrestri, avvia un nuovo treno con frequenza bisettimanale fra il porto di Ravenna e il terminal di Milano Segrate.

Nello specifico si tratta di due coppie di treni per il trasporto di container con partenze per l’export nei giorni di mercoledì e venerdì mentre in import la partenza dal porto di Ravenna è nei giorni di giovedì e sabato.

Il network intermodale di Medlog sale così a 5 porti (Ravenna, Genova, La Spezia, Livorno e Trieste) mentre gli interporti collegati sono 8 (Rivalta Scrivia, Milano Segrate, Padova, Bologna, Modena, Verona, Prato, Brescia).

Per il porto di Ravenna si tratta di una nuova opportunità per sviluppare i traffici portuali verso nord.

Foto di Roberto Bartoletti