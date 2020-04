Ferrovie, Franceschini: "Il 2020 anno in cui scoprire l’Italia meno conosciuta con i treni storici"

Mantenere il 2020 anche come anno dei treni storici.

Questo, in sintesi, uno dei punti che il ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini spiega sulle colonne de La Stampa.

"Nel decreto di aprile - dice Franceschini - ci saranno misure per settori come musei, editoria, eventi e mostre". Potremo andare in spiaggia? "Massì! Dipende da come rispetteremo le misure di questi giorni. Poi saranno gli scienziati a dirci le prescrizioni di sicurezza sugli affollamenti".

Sì dunque alle vacanze 'patriottiche': "Certo. Stiamo lavorando a un incentivo che spinga gli italiani a spendere in turismo interno. Il 2020 potrà diventare un anno in cui scoprire l’Italia meno conosciuta: borghi, cammini, piste ciclabili, treni storici".