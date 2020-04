Ferrovie: nuovo servizio Melzo-Xi’an per Rail Cargo Group

La compagnia ferroviaria austriaca Rail Cargo Group ha annunciato l’attivazione di un servizio Cina-Italia per il trasporto di container high cube fra Xi'an e Melzo.

Il primo treno da Xi’an in direzione Melzo partirà domani, mentre il secondo, dalla Lombardia verso la Cina, è programmato per il prossimo 26 aprile. Il tempo di percorrenza dei 10mila km di distanza che separano le due destinazioni, è stato ridotto di diversi giorni, così come i costi, grazie al percorso diretto Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Italia.

Il transit time di due settimane rende ora il treno molto competitivo rispetto all’alternativa via mare e a quella aerea. Dall’hub intermodale lombardo di Contship Italia sono disponibili vari collegamenti secondari da e per Ravenna e Bari.

I costi di trasporto si aggirano intorno ai 1.500 dollari per Teu, mentre in import è superiore ai 3.000 dollari per Teu. Verso est viaggiano in particolare merci come l’arredamento italiano mentre in direzione contraria vengono trasportati prodotti del comparto ricambi auto e manifatturiero tessile.