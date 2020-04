Ferrovie: completata la rimozione del Frecciarossa deragliato a Lodi

Si chiude il capitolo dell'incidente al Frecciarossa di Livraga, almeno dal punto di vista del materiale rotabile.

Nella giornata di oggi dal cantiere del Posto di Movimento, è partito l'ultimo elemento del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno, quello di testa, deragliato il 6 febbraio scorso alle 5,35 e costato la vita ai due macchinisti di Trenitalia.

A dieci giorni dall'incidente era iniziata la rimozione del convoglio, con i vari elementi sollevati dai binari da due maxi-gru allestite sul campo e trasportati, secondo quanto scrive oggi la Repubblica, nel deposito RFI di Pistoia (piuttosto probabilmente presso la Hitachi Rail ndr). Le operazioni, affidate a Pepa Group di Recanati incaricata da Mercitalia (società del gruppo FS), si sono concluse appunto oggi con la partenza dell'unità di testa che era rimasta sul posto per i rilievi necessari all'indagine aperta dalla procura di Lodi.

La vettura, del peso di 113 tonnellate per una larghezza di 3.30 metri, 4.50 di altezza e 36 di lunghezza, è stata montata su un camion rimorchio e coperta da un telo termorestringente, ed è stata scortata da tre auto di Pepa Group per tutto il viaggio in autostrada fino a Pistoia.

Secondo il quotidiano, le vetture saranno demolite. Non è tuttavia chiaro quante e quali.