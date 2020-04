Trasporti, De Luca: “Pasqua, controlli rafforzati presso autostrade, stazioni, porti e aeroporti”

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca lancia un chiaro messaggio ai cittadini in vista delle prossime festività di Pasqua.

Non allentare la presa, continuare a rispettare le disposizioni governative e regionali, senza cedere alla tentazione di considerare i prossimi giorni come un momentaneo stop alla quarantena dovuta alla pandemia di Coronavirus. Dice De Luca: “In caso di trasgressione, applichiamo le sanzioni statali previste”.

È stato inoltre pubblicato un atto di richiamo ufficiale nei confronti dei Comuni, delle Prefetture, delle forze dell’ordine, di RFI, e di tutte le autorità competenti in materia, riguardante l’intensificazione e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine per il rispetto di decreti e ordinanze vigenti in materia di spostamenti.

Si legge in uno stralcio del comunicato: “Il Presidente richiama alla stretta osservanza delle disposizioni statali e regionali, e raccomanda a tutti gli Enti ed Autorità competenti, richiamati nei provvedimenti, ogni sforzo volto a intensificare, a decorrere dalla data odierna e fino al 13 aprile 2020, le attività di competenza relative ai controlli presso caselli autostradali, stazioni ferroviarie, porti ed aeroporti al fine di assicurare il rigoroso rispetto delle disposizioni, e di applicare, in caso di trasgressione, le sanzioni statali”.