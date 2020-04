Ferrovie, Germania: frenata improvvisa e il Pendolino si scontra con le locomotive che lo trainano

Incidente per fortuna senza conseguenze serie ieri in Germania.

Da quanto abbiamo appreso un Pendolino polacco ED250 delle PKP era in corsa prova in Germania per alcuni test senza viaggiatori, trainato da due locomotive DB.

L'elettrotreno viaggiava tra Allach e Olching quando intorno alle 15:30, durante una delle corsa prova proprio verso Olching, una condotta dell'aria si sarebbe rotta mentre il convoglio era in movimento a una velocità di circa 30 km/h.

Con l'improvvisa frenata il Pendolino agganciato alle locomotive con la maschera di accoppiamento, avrebbe urtato la macchina in seconda posizione facendo uscire due assi dalle rotaie.

Nell'incidente un macchinista è rimasto leggermente ferito e i mezzi hanno riportato notevoli danni, in particolar modo l'ED250 polacco. Sul convoglio erano presenti cinque impiegati delle ferrovie tedesche DB. Un macchinista è stato trasferito in ospedale con una leggera commozione cerebrale.