Ferrovie, Finlandia: VR Transpoint testa treno merci da 6.000 tonnellate

L’operatore merci VR Transpoint ha testato nello scorso mese di marzo un treno merci da 830 metri e 6.000 tonnellate composto da 66 carri e due locomotive Siemens Vectron.

La compagnia ferroviaria spera di poter migliorare in questo modo il flusso del trasporto merci dalla Russia. Treni di questa portata sono già in uso in questa nazione, ma devono essere divisi una volta arrivati al confine finlandese.

“È straordinario essere riusciti ad aumentare le dimensioni dei treni utilizzati in Finlandia e a rendere ancora più efficienti le tratte di trasporto merci in transito nel nostro Paese”, ha detto Tero Kosonen, direttore vendite e marketing di VR Transpoint.

L’esperimento è stato condotto dal confine russo-finlandese di Vainikkala al porto di Hamina, sulla costa settentrionale del Golfo di Finlandia.