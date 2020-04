Ferrovie: SBB Cargo e GTS per Barilla

SBB Cargo International insieme a GTS trasportano via treno la pasta Barilla dall'Italia settentrionale alla Germania meridionale.

Da marzo 2020, SBB Cargo International registra due nuovi servizi la settimana nei suoi traffici regolari per l’operatore GTS. Grazie all'accordo con GTS, azienda attiva nel trasporto intermodale in Europa, da qualche settimana SBB Cargo International trasporta la pasta Barilla direttamente dal centro di produzione di Parma nel nord Italia a Ulm nel sud della Germania.

GTS e SBB Cargo International hanno concluso un accordo pluriennale già prima dell’inizio dell’emergenza Coronavirus. L’obiettivo è la prestazione per un trasporto sostenibile delle merci. Grazie al trasporto della pasta Barilla con la ferrovia infatti, si diminuisce il traffico su strada. In questo modo si risparmiano circa 4.000 camion e migliaia di tonnellate di Co2 per anni.

Grazie ai suoi 900 collaboratori nei Paesi Bassi, in Germania, in Svizzera e in Italia, SBB Cargo International sposta oltre 700 treni alla settimana.