Ferrovie: prosegue la raccolta fondi tra dipendenti e aziende della filiera GCF

Ancora 54.610 euro per la lotta al Coronavirus.

È l’importo raccolto in settimana dalla “maratona di solidarietà” che il Gruppo Rossi ha aperto tra dipendenti, fornitori e aziende della filiera per sostenere l’impegno della Fondazione Policlinico Gemelli e del Columbus Covid Hospital.

La risposta non si è fatta attendere. “Ad oggi si sono raccolti 381.290 euro - commenta Edoardo Rossi – e siamo davvero fieri di poter offrire al Gemelli da parte di tutti un segnale concreto di supporto e un abbraccio simbolico ma forte per i medici, gli infermieri, gli operatori, i molti che si stanno spendendo senza sosta per la salute di tutti”.

In questa difficile emergenza ogni apporto è prezioso: chiunque può essere di sostegno con un contributo sul conto corrente della Deutsche Bank IT89V0310403223000000820148 intestato a GCF - Generale Costruzioni Ferroviarie, indicando la causale “GCF Covid-19”.