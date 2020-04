Ferrovie, RFI: produzione di mascherine contro il Coronavirus

Una mossa intelligente arriva oggi da RFI.

La rende nota Rosario Galletti Production Planning & Control Specialist di Rete Ferroviaria Italiana.

"R.F.I. nell'ambito della propria officina ONAE di Bologna, avvierà a breve la produzione in house di mascherine, in prima battuta solo chirurgiche e, successivamente, anche FFP2, con una capacità di produzione rispettivamente di 220 mila mascherine chirurgiche al giorno e di 30/36 mila mascherine al giorno di tipo FFP2. In prima istanza le mascherine saranno destinate ai dipendenti del Gruppo FSI e successivamente anche per sostenere la Protezione civile nell’emergenza sanitaria".

La lotta al Coronavirus si fa anche con queste importanti iniziative.