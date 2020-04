Ferrovie, Sindacati: "Oceanogate ha garantito la sicurezza dei suoi lavoratori"

I Rappresentanti Sindacali Aziendali La Spezia e l'RLS ringraziano Oceanogate Italia Spa per la fattiva collaborazione nell'adottare le misure più idonee al contenimento dell'epidemia da COVID-19 e garantire la sicurezza dei lavoratori in questo periodo di emergenza sanitaria.

"Dopo un primo confronto acceso, ma del tutto costruttivo, - scrivono i sindacati in una nota - riconosciamo che le misure ad oggi intraprese portano l'impresa ferroviaria Oceanogate al più alto standard di sicurezza in ambito ferroviario, avendo adottato tutte le misure previste dalle normative vigenti in materia di prevenzione da Covid-19. Ci dimostriamo soddisfatti e grati per i provvedimenti intrapresi".

"Pochi giorni fa per esempio, è arrivato un kit personale di 10 mascherine, 1 paio di occhiali protettivi e 2 flaconcini di gel igienizzante per mani. Dovrebbe bastare al personale di macchina per un periodo di 15 giorni e nel frattempo l’azienda si preoccuperà di fornire altro materiale”.

“Non solo - prosegue la nota - , un altro grandissimo traguardo raggiunto è la pulizia e l'igienizzazione degli ambienti di lavoro come uffici e spazi comuni svolta in maniera quotidiana, ma anche e sopratutto è riuscita ad organizzare un programma che prevede le operazioni di lavaggio, pulizia e igienizzazione dei propri locomotori a fine di ogni servizio. In più, anche la sanificazione settimanale delle stesse prevista per ogni sabato o domenica”.

Oceanogate Italia è l'operatore ferroviario del Gruppo Contship Italia, ed offre servizi di trazione e manovra per i treni merci, in particolare per il trasporto dei container, per conto del gruppo di appartenenza, movimentati principalmente nei terminal Contship presenti nei porti di La Spezia (LSCT) e Ravenna (TCR) e nel porto di Genova con gli interporti di Dinazzano (Reggio Emilia), Padova, Chiasso nonché con il Rail Hub Milano di Melzo, sempre di proprietà del Gruppo Contship di cui Oceanogate è inoltre soggetto unico di manovra ferroviaria.