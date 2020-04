Ferrovie: Stazione Bologna, la Sala Blu riapre nell’ala Ovest

La Sala Blu di Bologna Centrale riapre oggi nella sua sede originale, l’ala Ovest della stazione di superficie.

Il trasferimento temporaneo si era reso necessario, per i lavori di riqualificazione. Il rinnovato spazio è stato realizzato da RFI secondo nuovi standard di progettazione, comuni a tutte le 14 Sale Blu presenti nei principali scali ferroviari italiani, che lo rendono "più luminoso e confortevole", sottolineano dalla stessa società.



Un circuito, quello delle Sale Blu, che garantisce oggi in 321 stazioni l’assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità che desiderano fruire del servizio di tutte le Imprese Ferroviarie. Nel 2019 sono stati circa 53.300 gli interventi di assistenza gestiti dalla Sala Blu di Bologna, il 17% in più rispetto al 2018. Di questi, 31.300 hanno avuto come origine o destinazione la stazione del capoluogo emiliano.

La Sala blu della Stazione Centrale di Bologna è aperta tutti i giorni dalle 6.45 alle 21.30. Per prenotare il servizio è possibile inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure telefonare al numero verde gratuito 800.90.60.60 o al numero nazionale a tariffazione ordinaria 02.32.32.32.

Grazie all’app SalaBlu+ e al portale Sala Blu on line è possibile richiedere assistenza direttamente dal web, con un preavviso minimo di 24 ore, risparmiando tempo, registrando i propri dati anagrafici, i contatti e le specifiche esigenze di viaggio.

In base alle vigenti norme relative all’emergenza sanitaria volte al contenimento della diffusione del Coronavirus, dal mese di aprile l’operatività del servizio di assistenza ai passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità è stato temporaneamente modificato, ed è richiesto un preavviso di 24 ore per la prenotazione del servizio per tutte le stazioni.

L'articolo integrale su Il Resto del Carlino.