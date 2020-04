Ferrovie: al MIT il progetto della nuova linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata

“Abbiamo consegnato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le modifiche richieste sul progetto della nuova linea tranviaria Termini-Giardinetti-Tor Vergata".

"Un risultato ottenuto grazie alla collaborazione degli Uffici di Roma Capitale e delle aziende partecipate che, malgrado le difficoltà di questi giorni, hanno lavorato a pieno ritmo per consegnare tutta la documentazione. Un lavoro a beneficio dei romani”.

Questo quanto annunciato su Facebook dall’assessore alla Mobilità del Comune di Roma, Pietro Calabrese.

“Per chi non conoscesse l’iter di questo progetto – spiega – ricordo che già nel dicembre 2018 avevamo presentato la proposta al MIT per ristrutturare e prolungare la ferrovia Roma-Centocelle, verso Termini da un lato e Tor Vergata dall’altro. Dopo un anno il Ministero ha accolto la nostra istanza con una prescrizione, modificare la linea da scartamento ridotto a ordinario. Lo abbiamo fatto e consegnato con quasi un mese di anticipo rispetto alla scadenza del 30 aprile. Abbiamo rivisto l’armamento della linea, così come richiesto dal MIT: si tratta in sostanza di un allargamento dei binari e di una modifica della forma delle rotaie.”

“L’attuale Roma-Centocelle è una delle ultime linee ferroviarie urbane italiane ancora in funzione – aggiunge l’Assessore –. Sono in molti coloro che negli ultimi anni hanno cercato di smantellarla completamente, ritenendo a torto che fosse un doppione della linea C. Invece, la futura metrotranvia G (così si chiamerà la Termini-Tor Vergata) sarà un particolare sistema di trasporto moderno, che permetterà un collegamento diretto tra Termini e l’Università di Tor Vergata, nonché una forte adduzione alla stessa Linea C, mettendo nel ‘sistema a rete’ capitolino la complementare rapidità e capillarità delle due infrastrutture.”