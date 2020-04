Ferrovie: la rivista Italo - I sensi del viaggio di aprile anche a casa

Anche per questo mese di Aprile, al centro del delicato momento globale legato all’emergenza Covid-19, Italo mette a disposizione dei suoi viaggiatori la rivista mensile.

Ma visto il momento e le disposizioni governative, Italo - I sensi del viaggio sarà consultabile anche online tramite i canali social della società: Facebook, Instagram, Twitter e LinkedIn ed i siti www.italotreno.it e www.italospa.it.

E per i clienti iscritti al programma fedeltà Italo Più arriverà il link allo sfogliabile con la prossima newsletter.

"Vi faremo compagnia a casa, comodamente seduti sul divano, e potrete con noi prendere spunti e programmare le prossime gite tra le bellezze italiane, non appena l’emergenza sanitaria sarà alle spalle e Italo potrà cominciare a riaccompagnarvi ed emozionarsi insieme a voi. Per questo mese vi facciamo conoscere meglio Reggio Emilia, città scrigno di tesori da scoprire, e Sorrento, località campana che ha stregato generazioni di poeti e scrittori, artisti e turisti di tutto il mondo" scrive la compagnia in una nota.

"Per questo mese di Aprile, intanto, potete approfondire le classiche ricette italiane dedicate alla Pasqua cimentandovi in cucina a replicare queste sfiziosità, ingaggiando simpatiche e gustose challenge “ virtuali” con foto e video golosi.

Per essere sempre informati, c’è poi il prezioso approfondimento Italo in materia di salute e sicurezza per fronteggiare questo momento delicato. Italo ha ridotto fortemente la sua offerta commerciale, garantendo comunque 2 servizi giornalieri per assicurare gli spostamenti assolutamente necessari, da subito ha messo in campo misure urgenti volte alla prevenzione, al contenimento e alla gestione dell’emergenza da COVID-19 attenendosi scrupolosamente alle ordinanze e alle disposizioni ministeriali vigenti per la sicurezza dei propri clienti e del proprio personale (specifiche informative sulle misure precauzionali da adottare per evitare i contagi, dotare il proprio personale a bordo treno e nelle biglietterie dei necessari strumenti quali mascherine, guanti monouso e disinfettante per le mani, attivazione di azioni di pulizia nelle stazioni e a bordo treno con specifici prodotti igienizzanti e disinfettanti e tanto altro).

Insomma, non mancano di certo i contenuti per una buona lettura. Noi cercheremo di farvi compagnia con la speranza di tornare presto a leggere la rivista a bordo dei nostri treni!".