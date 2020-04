Ferrovie: il videomessaggio del Gruppo FS per guardare al futuro [VIDEO]

Il Gruppo FS ha lanciato sui propri canali social un videomessaggio realizzato con un collage di fotografie collezionate negli scorsi mesi con l’hashthag #railwayheart su Instagram e pubblicate sulla rivista di bordo La Freccia.

Sono le immagini dell’universo ferroviario, di persone che per lavoro, studio o tempo libero si spostano con i treni di Ferrovie dello Stato, e di chi i treni li fa muovere ogni giorno. Uno sguardo al passato unito ad un messaggio di speranza e di impegno per un futuro da costruire tutti insieme, con passione e amore. In attesa di ritornare a viaggiare come sempre.

Anche in questo momento così complicato il Gruppo Ferrovie dello Stato vuole così rendere palese la sua presenza e l’impegno delle sue donne e uomini che anche in questa difficile congiuntura ogni giorno assicurano la mobilità di persone e merci, soprattutto di prima necessità, continuando a lavorare in attesa di rialzarci più forti, coraggiosi e ottimisti di prima.

Fonte FS News