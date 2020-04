Ferrovie, Bologna: dal 4 aprile i treni AV fermeranno nella stazione di superficie

Da sabato 4 aprile i treni AV fermeranno nella stazione di superficie di Bologna Centrale.

Le modifiche ai servizi interessano anche il terminal sotterraneo e il Kiss&Ride con accesso da Via Svampa e uscita su Via Serlio, che saranno temporaneamente chiusi. Resta aperto l'accesso pedonale alla stazione da Via De’ Carracci, che consente il collegamento con il sottopassaggio e con Piazza delle Medaglie d’Oro.