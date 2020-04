Ferrovie, Germania: ritardi e cancellazioni per l'incidente di Auggen

In seguito all'incidente occorso a un convoglio merci di BLS ieri sera ad Auggen, la linea tra Friburgo (Breisg) e Basilea è chiusa.

Il rappresentante di DB Group per il Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, ha espresso profondo dispiacere per l'accaduto: “I nostri pensieri sono ora per il macchinista deceduto nello schianto e i suoi parenti. Auguriamo ai feriti una guarigione".

Deutsche Bahn supporta le autorità nel determinare la causa dell'incidente ma nel frattempo ammette restrizioni sulle seguenti connessioni interurbane:

• Treni ICE Berlino - Kassel-Wilhelmshöhe - Francoforte (M) - Mannheim - Basilea Bad Bf

• Treni ICE Kiel / Amburgo - Hannover - Kassel-Wilhelmshöhe - Francoforte (M) - Mannheim - Basilea Bad Bf

• Treni ICE Dortmund - Colonia - Francoforte (M) Flug - Mannheim - Basilea Bad Bf

I treni diretti a nord iniziano il loro viaggio a Friburgo (Breisg). A sud, i treni finiscono invece prematuramente sempre a Friburgo (Breisg). Un servizio di autobus sostitutivo è stato istituito tra Müllheim e Schliengen. Da lì, c'è un collegamento regionale con Basilea o Friburgo (Breisg). Il tempo di percorrenza è prolungato fino a 90 minuti.