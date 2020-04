Ferrovie: modulato il servizio sulla Trento - Malè - Mezzana

A partire da sabato 4 aprile 2020, i servizi nei giorni feriali sulla linea ferroviaria Trento – Malè – Mezzana saranno garantiti da treni e autobus dal lunedì al venerdì e solo da autobus il sabato, con le modalità riportate nel prospetto visibile cliccando qui.

Il servizio è sospeso nei giorni festivi. L’obiettivo dei provvedimenti è quello di contenere la diffusione del COVID-19.

Trentino Trasporti ricorda che è possibile contattare il servizio “Elastibus” al numero verde 800390270, tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.00, per richiedere il servizio di trasporto pubblico gratuito, riservato a chi deve muoversi per esigenze di lavoro e urgenti ragioni sanitarie, compresa la necessità di recarsi da parenti non autosufficienti, quando non è disponibile il trasporto pubblico di linea.

Il servizio “Elastibus” è disponibile in tutto il Trentino; per utilizzarlo bisogna fare richiesta entro le 17.00 del giorno precedente. Il trasporto sarà svolto dalle imprese del Consorzio Trentino Autonoleggiatori.