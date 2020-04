Ferrovie: dall'Italia alla Germania la pasta viaggia in treno

DB Schenker supporta i supermercati ALDI nell'approvvigionamento di diverse centinaia di tonnellate di pasta per oltre 650 filiali del noto discount nella Germania meridionale.

Il trasporto viene raccolto direttamente dal produttore in Italia e trasportato in Germania per mezzo di una catena di fornitura coordinata di camion e treni merci. I primi circa 300 pallet con un totale di circa 400.000 confezioni di pasta sono arrivati ​​al terminal DB Schenker Transa di Norimberga.

Il cibo è prodotto in Campania e in particolare si tratta di spaghetti, ma anche grandi quantità di penne e fusilli che vengono trasportati direttamente al sito produttivo di DB Schenker ad Anagni. Da lì, la pasta viene trasportata in treni merci da DB Cargo a Norimberga. Dopo un riordino, essa viene ridistribuita via terra a 10 società regionali ALDI, ognuna delle quali fornisce da 50 a 70 filiali.

Come fornitore leader mondiale di servizi logistici globali, DB Schenker trasporta ogni settimana decine di migliaia di tonnellate di alimenti e prodotti di uso quotidiano come prodotti in scatola e articoli per l'igiene. I volumi di trasporto in questo segmento sono aumentati in modo significativo da quando è scoppiata la pandemia del Coronavirus.

Con circa 76.200 dipendenti in più di 2.100 sedi in oltre 130 paesi, Schenker AG è uno dei principali fornitori di servizi logistici in tutto il mondo. La società offre trasporto terrestre, aereo e marittimo, nonché soluzioni logistiche complete e gestione della catena di approvvigionamento globale da un'unica fonte. Le attività multimodali a pieno carico su strada e ferrovia sono raggruppate in Germania e in Europa sotto il tetto di DB Schenker Transa.

ALDI SÜD è uno dei principali discount sul mercato tedesco e internazionale. Il gruppo gestisce circa 1.930 filiali nella Germania meridionale e occidentale e impiega oltre 47.500 persone, tra cui circa 4.700 tirocinanti. A livello mondiale, ALDI SÜD è rappresentata da circa 6.520 filiali in quattro continenti in undici paesi e ha un totale di circa 155.000 dipendenti.