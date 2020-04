Ferrovie, Svizzera: avanti piano i lavori alla Galleria di base del Ceneri

A causa della situazione attuale e il propagarsi del Coronavirus, il Consiglio federale ha classificato la situazione in Svizzera come “straordinaria” secondo la legge sulle epidemie.

Alla Galleria di base del Ceneri i lavori sono attualmente sospesi.

AlpTransit San Gottardo SA ha ricevuto un'autorizzazione eccezionale dal Canton Ticino per poter proseguire i lavori relativi alla messa in esercizio della Galleria di base del Ceneri (GbC). È assolutamente indispensabile che le norme ufficiali in materia di comportamento e igiene vengano osservate in modo da garantire la protezione della salute di tutti i dipendenti.

Le corse di prova, che devono essere eseguite dal responsabile delle prove insieme al macchinista, al momento non sono possibili perché la distanza richiesta di 2 metri in cabina non può essere mantenuta.

D’intesa tra ATG e FFS, l’esercizio di prova (corse di prova) sarà quindi sospeso fino al 19 aprile 2020. Nel frattempo, la pianificazione dell’esercizio di prova viene rielaborata.

Per quanto riguarda le attività di manutenzione, ATG sta attualmente esaminando insieme agli imprenditori coinvolti tutti i processi, le istruzioni e le misure di controllo atte a garantire il rispetto di tutte le regole. Deciderà quindi se e in quale momento le attività di manutenzione possano proseguire secondo l'approvazione del Cantone. Fino ad allora, nessun lavoro avrà luogo.

A fine aprile 2020 ATG insieme all’UFT in funzione della momentanea situazione e allo stato attuale dell’esercizio di prova, valuterà i possibili effetti sull’ulteriore corso della messa in esercizio della GbC e la sua prevista inaugurazione a settembre rispettivamente a dicembre 2020.