Ferrovie: all'italiana Maltauro la modernizzazione di una linea in Slovacchia

Icm-Impresa Costruzioni Maltauro, gruppo attivo nel settore delle costruzioni, ha ricevuto recentemente due commesse per oltre 300 milioni.

In particolar modo l'azienda vicentina si è aggiudicata la commessa in Slovacchia per la modernizzazione della linea ferroviaria 110 della rete gestita ZSR nel tratto Devínska Nová Ves - Kúty, che collega la capitale Bratislava al nord, al confine con la Repubblica Ceca.

L'azienda è capofila di un'associazione temporanea di imprese che ha sottoscritto con la società statale delle Ferrovie Slovacche, un contratto del valore di 274,9 milioni con una quota di competenza del 70%.