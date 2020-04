Ferrovie, Svizzera: Vincent Ducrot assume la direzione delle FFS

Vincent Ducrot è il nuovo direttore delle Ferrovie Federali Svizzere (FFS).

Il 57enne friburghese succede ad Andreas Meyer, che ha lasciato la funzione a fine marzo, dopo oltre tredici anni di servizio.

«Passare il testimone a un nuovo CEO è sempre un momento speciale. E lo è ancor di più in una situazione di crisi», ha dichiarato la presidente del Consiglio d’amministrazione Monika Ribar, sottolineando quanto la figura di Vincent Ducrot sia positiva per le FFS e i trasporti pubblici. Ad assumere le redini dell’azienda è infatti un manager di grande esperienza, molto ben inserito nel settore dei trasporti pubblici e nel mondo politico e con buone relazioni con i partner sociali. Ducrot ha già lavorato per le FFS tra il 1993 e il 2011. Dal 2011 al 2019 è stato direttore generale dei Trasporti pubblici friburghesi (Tpf).

«Assumo il mio nuovo ruolo in un momento molto impegnativo per tutti», ha affermato Vincent Ducrot, il cui primo compito sarà quello di traghettare le FFS e i trasporti pubblici ferroviari fuori dall’attuale crisi. Ducrot ha espresso grande rispetto e gratitudine per l’impegno profuso dalle collaboratrici e dai collaboratori in questo difficile frangente.

Nelle prossime settimane, le FFS e i trasporti pubblici avranno l’importante responsabilità di garantire l’esercizio ferroviario e l’offerta di base per la popolazione e l’economia. «Dobbiamo inoltre prepararci a ristabilire l’esercizio in modo ordinato al termine della crisi», ha aggiunto Ducrot. E bisognerà tenere sotto stretta sorveglianza anche gli effetti a medio termine di questa crisi per le FFS, il settore pubblico e i clienti.

D'altronde, ciò che gli sta più a cuore è l’esercizio ferroviario: sicurezza, puntualità e qualità. Il nuovo CEO delle FFS delineerà la direzione in cui intende procedere al termine dei consueti primi cento giorni di mandato.