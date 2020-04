Ferrovie: il cuore grande dell'OMC Foggia contro il Coronavirus

Ancora una iniziativa di solidarietà da parte di chi lavora in ferrovia.

Stavolta il bell'esempio viene dalla Puglia. Gli operai delle Officine Trenitalia OMC Foggia ancora una volta hanno dimostrato quanto siano solidali e altruisti nel donare anima e cuore per iniziative benefiche.

Non è la prima volta che gli operai effettuano donazioni per opere solidali, visto che ormai è un appuntamento annuale la loro visita nei reparti di Pediatri degli "Ospedali Riuniti" di Foggia, dove offrono animazione e doni per alleviare il ricovero dei pazienti.

Questa volta però sono stati chiamati a collaborare a una iniziativa di quattro tipografie del capoluogo dauno patrocinata dal Comune di Foggia, che consiste nell'acquistare una maglia contro il virus il cui ricavato sarà interamente devoluto agli ospedali della città per affrontare al meglio l'emergenza Covid-19.

In sole 24 ore si è registrata un'adesione pazzesca con più di 130 maglie già acquistate.

Grazie ferrovieri, Grazie Foggia!