OR.S.A. Ferrovie dona 30.000 euro all'Ospedale di Bergamo

Un importante gesto per combattere il Coronavirus.

"Nella giornata di oggi - scrive in un comunicato - ORSA FERROVIE ha donato 30.000 euro in favore dell’Ospedale di Bergamo, città simbolo della resistenza italiana alla grave pandemia che sta investendo il nostro Paese.

Si tratta di un piccolo gesto che sappiamo non sarà sufficiente a far fronte all’emergenza COVID-19, ma è ciò che possiamo dare per ricordarci, oggi più che mai, che anche in questo momento drammatico - mantenendo le distanze dovute - UNITI SI VINCE!

Cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i lavoratori impegnati a garantire i servizi essenziali in Italia, rivolgendo a tutti gli operatori sanitari impegnati nella lotta al Virus e alle famiglie delle vittime il nostro più caloroso abbraccio".