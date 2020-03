Ferrovie, Romania: ferma treno al passaggio a livello per un caffè [VIDEO]

Di curiosità nel nostro mondo ne abbiamo viste tante ma questa, dobbiamo dirlo, ci mancava, o almeno ci mancava vederla registrata.

Siamo a Costanza, in Romania, a quanto pare di apprendere pochi giorni fa, visto che il video sarebbe del 22 marzo 2020.

Un passaggio a livello è chiuso, le macchine sono in fila e un treno merci è fermo esattamente in mezzo al PL. Una 472 di DB Cargo Romania, peraltro una volta utilizzata per il traino di treni merci sotto al Tunnel della Manica, ha le porte del Personale di Macchina aperte e tutto lascia pensare si sia guastata nel punto peggiore dove potesse accadere.

Pochi secondi e accade il surreale. Il Secondo Agente esce infatti dal negozio di generi di conforto situato all'angolo col passaggio a livello e con una breve corsetta risale sulla macchina, non prima di aver passato probabilmente un caffè al Primo Agente. Il tempo di chiudere la porta e di dare fiato alla tromba e il treno merci si rimette in marcia, tutto sommato nell'accettazione generale della situazione da parte degli automobilisti in attesa.

Una scena davvero surreale che rimanda a tempi antichi in cui anche da noi situazioni simili erano all'ordine del giorno. Se vogliamo, il fascino dei paesi dell'est, dove ancora la ferrovia è rimasta quella "casareccia" di una volta.