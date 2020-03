Ferrovie: da Bombardier 19 Regio 2N aggiuntivi a SNCF per la regione Alvernia-Rodano Alpi

Bombardier Transportation ha annunciato di aver ricevuto un ordine per 19 Regio 2N dalle SNCF per conto della Regione Alvernia-Rodano Alpi.

Questo ordine aggiuntivo ammonta a 176 milioni di euro e fa parte del contratto firmato con SNCF nel 2010 che prevede la produzione di un massimo di 860 treni per le regioni francesi.

I nuovi treni inizieranno a prestare servizio sulle linee Lione – Mâcon e Lione – Valence nell’estate del 2023. La regione Alvernia-Rodano-Alpi continua a consolidare la sua flotta Regio 2N, che comprenderà 59 treni di questo Gruppo.

“Il Regio 2N è un treno a due piani ad alta capacità che unisce capacità, comfort e accessibilità. Questo treno ha già dimostrato il suo valore ed è perfettamente adatta alle esigenze delle linee regionali e periurbane della regione Alvernia-Rodano Alpi, che, dopo l’Ile-de-France, è la rete ferroviaria nazionale più pesantemente caricata.

Progettata e prodotta sul nostro sito di Crespin nella regione dell’Hauts-de-France, l'automotrice Regio 2N ha ricevuto la certificazione riconosciuta “Origine France Garantie”. La fabbricazione della Regio 2N contribuisce all’intera industria ferroviaria francese“, ha dichiarato Laurent Bouyer, Presidente di Bombardier Transportation France.

I nuovi convogli da 83 metri offriranno una capacità di 385 posti e potranno essere utilizzati in più unità con la flotta 40 Regio 2N già operativa nella regione Alvernia-Rodano-Alpi. I treni saranno dotati di Wi-Fi, un sistema di videosorveglianza, sei slot per biciclette e soddisferanno tutti i requisiti europei di interoperabilità e accessibilità.

Ad oggi, dieci regioni francesi hanno ordinato un totale di 428 treni BOMBARDIER OMNEO / Regio 2N.

La piattaforma OMNEO offre treni per servizi extraurbani, regionali e interurbani. Gli ordini per regione sono i seguenti: 337 Regio 2N per Alvernia-Rodano-Alpi (59), Bretagna (26), Centro-Valle della Loira (14), Hauts-de-France (25), Île-de-France (142), Nouvelle Aquitaine (24), Occitanie (18), Pays-de-la-Loire (13), Provenza-Alpi-Costa Azzurra (16); e 91 treni OMNEO Premium per Centre-Val de Loire (32), Hauts-de-France (19) e Normandia (40).