Ferrovie: anche in Germania saltano i treni storici

Non sono solo i treni storici in Italia a saltare, ma anche quelli all'estero.

Il noto organizzatore NostalgieZugReise ha dovuto posticipare lo speciale del 28 marzo nell'Harz con la 221 122 e si appresta a spostare anche gli eventi dei prossimi giorni, almeno fino a maggio.

Tra loro sicuramente quello del 25 aprile con il complesso VT98, quello del 16 maggio con la vaporiera 01 0509 e quello del 30 maggio con la splendida E03 001.

Al momento rimangono in calendario gli speciali successivi a partire dal raduno di Coblenza del 20 giugno mentre per tutti gli altri si parla, probabilmente, di ottobre. Il Coronavirus è ovviamente responsabile per tutto qyesto.