Ferrovie: nuovo servizio Polonia-Germania per PKP Cargo

PKP Cargo SA, Clip Group e Duisport Agency lanciano collegamenti ferroviari regolari da Poznań a Duisburg per il trasporto di semirimorchi.

La cooperazione di tre entità deriva dalla domanda di mercato per tali trasporti, poiché l'epidemia di Coronavirus ha causato restrizioni nei movimenti internazionale su strada. Alcuni paesi hanno infatti introdotto serie restrizioni amministrative che ostacolano la circolazione dei camion, il che significa che i gestori del carico e le società di trasporto devono cercare opzioni alternative per il trasporto delle merci.

L'uso delle ferrovie è attualmente la soluzione migliore, poiché il trasporto ferroviario non è influenzato dalle restrizioni associate all'epidemia di COVID-19.

Per questi motivi, PKP Cargo, Clip Intermodal e Duisport Agency, l'operatore del porto fluviale di Duisburg, inizieranno a trasportare container e rimorchi sulla rotta Poznań - Duisburg. La connessione sarà tecnicamente pronta il 1 aprile, mentre il primo treno verrà effettuato all'arrivo degli ordini.

Attualmente sono previste tre connessioni a settimana, ma la frequenza può arrivare molto rapidamente ad essere giornaliera in caso di forte interesse per il nuovo servizio. Inoltre la composizione pianificata dei carri consentirà non solo il trasporto di unità intermodali, ma anche dei semirimorchi standard utilizzando il sistema CargoBeamer. Il tempo di percorrenza in treno tra Poznań e Duisburg è di sole 14 ore.

La capacità di ciascun treno è di 36 rimorchi o container da 45 piedi, che alleggerirà la strada di oltre 10.000 rimorchi all'anno ed eviterà emissioni di CO2 per circa 15.000. tonnellate. Un ulteriore vantaggio nel trasporto intermodale è la capacità di caricare fino a 26 tonnellate di merci su un singolo semirimorchio.