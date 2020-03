Ferrovie, Coronavirus: medici e infermieri viaggiano gratis sui treni nazionali di Trenitalia

L'Offerta Trenitalia "Medici Covid-19", già attiva dallo scorso 23 marzo per i medici della task force costituita dalla Protezione Civile, è estesa anche in favore degli infermieri.

Possono usufruirne quelli reclutati dalla Protezione Civile per l'unità tecnico-infermieristica nata per fronteggiare l'emergenza del Coronavirus, a supporto delle strutture sanitarie regionali individuate.

L'offerta è valida per viaggi su tutti i treni del servizio nazionale (Frecce e Intercity), in prima e seconda classe, nei livelli di servizio Executive, Business, Premium e Standard.

Il biglietto può essere emesso gratuitamente, fino all'orario di partenza del treno, attraverso i seguenti canali:

· il sito di Trenitalia

· la app Trenitalia

· il call center 892021

Per maggiori informazioni sull'offerta commerciale, rimodulata a seguito dell'emergenza sanitaria, è possibile visitare la sezione Infomobilità del sito di Trenitalia.

Fonte FS News