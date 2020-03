Ferrovie: deraglia treno passeggeri in Cina e prende fuoco [VIDEO]

Nella mattinata di oggi un treno passeggeri è deragliato nella provincia di Hunan, nella Cina centrale.

L'agenzia di stampa Xinhua, gestita dallo stato, ha riferito che il treno è partito da Jinan diretto a Guangzhou ed è deragliato prendendo fuoco a Chenzhou, nella provincia appunto di Hunan.

Al momento i soccorritori si stanno precipitando sul sito e finora non sarebbero state segnalate vittime.

Le immagini che giungono dal sito sono tuttavia raccapriccianti.

At about 12 PM on March 30, a passenger train (JiNan - Guangzhou) overturned, derailed 3-4 cars and caught fire in gaogangshi town, yongxing county, chenzhou,HuNan province. pic.twitter.com/q1sVdvH6Zm

#breakingnews ⚠️🚂🙏A #railway #accident just happened at 12 o’clock today in Chenzhou, China (Hunan province). The reason is #mudslide .Here is no any trustable report about the victims until this tweet. #naturaldisaster #china #Китай #chine #中国 #중국 #事故 pic.twitter.com/Eq7oZRIN9T