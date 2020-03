Ferrovie: vagoni ferroviari come reparti d’isolamento

Il governo indiano si prepara al peggio: tre settimane di lockdown e 160 carrozze da trasformare in strutture per la quarantena dei malati di Covid-19.

Dieci vagoni della Indian Railways convertiti in altrettanti reparti in ognuna delle 16 zone in cui operano le Ferrovie pubbliche indiane, per un totale di 160 carrozze destinate a ospitare i pazienti colpiti dal Coronavirus.

È questo il piano estremo attuato dal governo indiano per affrontare la pandemia, che nel Paese preoccupa particolarmente per la carenza dei servizi sanitari, la densità della popolazione e la povertà diffusa. Al momento i numeri ufficiali sono ancora relativamente contenuti, ma la paura, è che la reale diffusione del virus sia di gran lunga superiore.

Il primo ministro Narendra Modi ha chiesto a 1,3 miliardi di persone di rimanere in casa per tre settimane: al netto delle varie proroghe – sottolinea Reuters - si tratta del lockdown più prolungato del mondo.

La rete di treni Indiàs è stata fermata, e in una nota di sabato le Ferrovie indiane di proprietà statale hanno dichiarato che una carrozza è stata trasformata in un prototipo di struttura di quarantena.

“Le ferrovie offriranno un ambiente pulito, igienizzato e igienico affinché i pazienti possano riprendersi comodamente”, ha twittato il ministro delle ferrovie Piyush Goyal, non specificando quante persone potrebbero essere ospitate in un unico vagone.

Foto 2 Nikhilb239 - Own work - Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license