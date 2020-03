Ferrovie: cosa è successo sui binari questa settimana

Consueto appuntamento con la rubrica di Ferrovie.Info dedicata al riepilogo delle notizie più importanti della settimana che si è appena conclusa.

È purtroppo ancora la pandemia da Coronavirus a dominare le notizie della settimana. L’epidemia sta condizionando la vita di molti Paesi del mondo, Italia compresa, anche in merito all'attività ferroviaria.

Il Governo italiano ha infatti deciso la proroga delle limitazioni dei servizi nazionali (Ferrovie: prorogate fino al 3 aprile limitazioni alla mobilità, meno Intercity e Frecce), bloccando inoltre del tutto i treni IC verso la Sicilia (Ferrovie: è ufficiale, gli IC per la Sicilia si fermano a Villa San Giovanni), e ridotti al minimo anche i servizi di Italo (Ferrovie: Italo ai minimi storici, solo due treni in circolazione da oggi).

Le limitazioni a livello regionale che avevano interessato le regioni del Nord, in particolare la Lombardia (Ferrovie: riduzione utenza del 90% e Trenord diminuisce ulteriormente il servizio), si estendono al resto del Paese, così nel Lazio circola il 25% dei convogli (Ferrovie: nel Lazio circola il 25% dei treni regionali), e viene sospeso anche il collegamento tra la Capitale e il suo aeroporto (Ferrovie: sospeso il Leonardo Express su Roma Fiumicino).

Intanto Trenitalia, proprio in seguito alle tante limitazioni, per venire incontro ai suoi clienti stabilisce il rimborso dei biglietti regionali oltre che di quelli nazionali (Ferrovie: rimborso biglietti per Coronavirus, il nuovo modulo di Trenitalia Regionale), mentre l’intero Gruppo FS tutela i suoi lavoratori in caso di contagio (Ferrovie, Gruppo FS: polizza assicurativa per i dipendenti in caso di ricovero per Coronavirus).

Per garantire l’approvvigionamento di merci necessarie, prosegue anche questa settimana il prezioso lavoro delle compagnie ferroviarie del Polo Mercitalia (Ferrovie, Polo Mercitalia, Gosso: "In prima linea per assicurare servizi essenziali al Paese"), (Ferrovie, Coronavirus: l'importante contributo di Mercitalia Shunting & Terminal), e l’impegno di tutto il Gruppo FS (Ferrovie: farmacie, alimentari, negozi sempre riforniti, il contributo del Gruppo FS Italiane).

Bloccati invece per motivi di sicurezza tutti i cantieri più importanti del Paese (Ferrovie: il Coronavirus blocca i cantieri delle grandi opere), compreso quello del Brennero (Ferrovie: la Galleria di Base del Brennero - BBT SE ha sospeso le attività di cantiere).

Dopo lo stabilimento della Hitachi di Pistoia, si ferma questa settimana per il timore del contagio del personale anche quello della Alstom (Ferrovie: emergenza Coronavirus, chiude anche la Alstom di Savigliano).

L’emergenza Coronavirus si estende anche al resto dell’Europa, così in Francia SNCF attrezza uno speciale TGV per il trasporto dei malati (Ferrovie, Francia: un "TGV ospedale" per spostare i pazienti Coronavirus) mentre in Spagna, dove la situazione appare grave quasi quanto quella italiana, Renfe riduce i servizi a scopo cautelativo (Ferrovie, Spagna: Renfe riduce l'offerta dei suoi servizi). Prosegue per contro il contributo del Gruppo Hupac per assicurare l’arrivo di merci in tutta Europa (Ferrovie: la rete intermodale di Hupac a servizio della società).

Poche le notizie strettamente ferroviarie, da ricordare per quanto riguarda il nostro paese l’arrivo di altre due TRAXX 494 di Bombardier (Ferrovie: altre due TRAXX 494 di Bombardier sui binari italiani ), e lo spostamento di quattro "Tigre" E.633 (Ferrovie: movimenti per quattro "Tigre" E.633).

Per quanto riguarda l’estero invece c’è da segnalare il successo in Germania di DB (Ferrovie, Germania: numeri record per il Gruppo DB nel 2019), un nuovo importante appalto per Alstom in Svezia (Ferrovie: in Svezia Alstom equipaggerà 77 treni regionali con il sistema ERTMS), un nuovo collegamento in Croazia per Rail Cargo Group (Ferrovie: da Rail Cargo Group un nuovo collegamento da e per la Croazia), e il terribile rogo che in Romania ha distrutto le storiche automotrici Malaxa (Ferrovie, Romania: rogo nella notte, addio alle storiche Malaxa [VIDEO]).

Appuntamento tra sette giorni!