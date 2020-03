Ferrovie: anche l'Austria ferma i lavori nel Tunnel del Brennero

A causa della pandemia di Coronavirus, l'Austria ha temporaneamente sospeso i lavori per la galleria di base del Brennero.

Questo quanto dichiarato dall'amministratore delle Ferrovie federali austriache (ÖBB), Andreas Matthä, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi al quotidiano viennese Kurier.

In questo modo, ha affermato Matthä, “ÖBB ha reagito alla medesima iniziativa assunta dall'Italia”. L'inaugurazione del nuovo tunnel è prevista per il 2028 ma per Matthä essa è ora “molto discutibile”. Secondo il progetto la galleria di base del Brennero, compresa la tangenziale di Innsbruck, sarà lunga 64 chilometri, divenendo il tunnel di maggiore estensione su scala mondiale.