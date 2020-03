Ferrovie: in Svezia Alstom equipaggerà 77 treni regionali con il sistema ERTMS

Alstom ha ottenuto un contratto da AB Transitio, Regione Skåne tramite Skånetrafiken, Regione Blekinge, Hallandstrafiken AB e DSB SOV per equipaggiare 77 treni regionali X31 con sistema di controllo ERTMS, con un’opzione di 34 treni aggiuntivi.

Tutti i convogli saranno pronti entro la fine del 2023. Il contratto vale circa 35 milioni di euro. I treni circoleranno nella regione di Öresund, nel sud della Svezia e nella Danimarca orientale. Alstom installerà una soluzione che presenta un doppio sistema integrato che consente ai treni di circolare su linee legacy dotate del sistema ATC-2 in Svezia, pur essendo in grado di correre su linee dotate di recente del sistema ERTMS livello 2 sia in Svezia che in Danimarca.

Inoltre, i treni sono anche equipaggiati per funzionare con l’attuale sistema ZUB 123 in Danimarca. Il design del doppio sistema riduce al minimo le apparecchiature hardware condividendo alcuni componenti di bordo e i sensori delle ruote. Alstom è leader del mercato ERTMS e offre attualmente una soluzione simile in Norvegia su oltre 400 treni, da completare nel 2026.

“Siamo molto lieti di fornire una soluzione di sistema di controllo a bordo per AB Transitio e i proprietari di veicoli per Öresundstrafiken. Questo contratto è una vittoria strategica per Alstom in Svezia, dove la nostra esperienza ERTMS internazionale di lunga data verrà ora applicata a gran parte della flotta ferroviaria nel sud della Svezia”, ha dichiarato Björn Asplund, amministratore delegato di Alstom Svezia.

“Per noi, una flotta ferroviaria moderna e aggiornata è importante poiché vediamo un flusso di passeggeri in costante aumento in una regione in continua crescita. Con un nuovo sistema di segnalamento digitale, i treni continueranno a fornire un servizio ferroviario molto sicuro nella regione di Öresund”, afferma Stefan Kallin, CEO di AB Transitio.

Il progetto sarà consegnato da Alstom Svezia insieme al centro di eccellenza Alstom per ERTMS a Charleroi, in Belgio. La progettazione dell’installazione e la catena di fornitura saranno eseguite dal team Alstom a Copenaghen, in Danimarca.

L’Atlas Alstom è il numero uno al mondo nelle apparecchiature ERTMS di bordo, rappresentando il 70% dei sistemi di bordo in servizio nel livello ERTMS 2.

Oggi, in 20 paesi, i treni sotto la supervisione di Atlas - tra i quali la flotta di ICE 3 di Deutsche Bahn recentemente equipaggiata in Germania - hanno percorso oltre 150 milioni di chilometri. Alstom ha inoltre fornito il primo livello ERTMS 3 al mondo, in servizio commerciale in Germania.

Foto 1 di Skistar - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4438408

Foto 2 di Sinikka Halme - Eget arbete, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=79119718