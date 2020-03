Ferrovie: da Rail Cargo Group un nuovo collegamento da e per la Croazia

Per far fronte alle attuali sfide del trasporto merci internazionale e per consentire un trasbordo senza problemi su rotaia, Rail Cargo Group è stata in grado di sviluppare un nuovo collegamento diretto da e verso la Croazia.

In questo modo, gli afflussi a Graz e Villach possono essere raggruppati e gestiti in tutte le regioni della Croazia e nella direzione opposta senza deviazioni.

Inoltre, con la nuova tratta si offrono collegamenti con la Germania, la Repubblica Ceca, la Slovacchia, la Polonia e l'Ungheria. Le richieste individuali possono essere prenotate con breve preavviso e offerte a seconda della richiesta. Il nuovo collegamento consente ai clienti non solo di trasportare rapidamente le merci grazie ai tempi di trasporto ridotti, ma anche di ottenere un passaggio di frontiera end-to-end e il tutto gestito da un unico fornitore. Ciò consente a Rail Cargo Group di mantenere il flusso internazionale delle merci e di garantire l'approvvigionamento da e per la Croazia su rotaia.

Contrariamente al trasporto merci su strada, che da diverse settimane è interessato da un aumento delle restrizioni al traffico transfrontaliero e da una crescente carenza di conducenti, attualmente sulle ferrovie c'è ancora capacità per soddisfare le richieste.