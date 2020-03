Ferrovie: nel fine settimana varo nuovo sovrappasso a Genova Pegli

Nel weekend è previsto il varo del nuovo cavalcavia di Genova Pegli, in via Martiri della Libertà.

Al fine di consentire l’intervento, dalle 21:00 di venerdì 27 fino alla notte di domenica 29 marzo, la circolazione ferroviaria verrà sospesa tra le stazioni di Genova Sestri Ponente e Genova Voltri, sulla Genova-Savona-Ventimiglia.

La mobilità dei treni regionali sarà garantita con un servizio sostitutivo di bus nel tratto Genova Sestri Ponente-Genova Voltri, alcune corse saranno organizzate tra Genova e Savona.

Più nello specifico:

Il regionale 33067 (Milano 20:25 – Savona 23:19), da venerdì a domenica, percorrerà l’itinerario alternativo via Alessandria/Savona;

Il regionale 33059 (Albenga 20:10 – Milano 23:35), nelle sole giornate di venerdì e domenica, percorrerà l’itinerario alternativo via Alessandria/Savona;

Gli Intercity 518 Roma-Ventimiglia e 505 Ventimiglia-Roma saranno cancellati da Genova a Ventimiglia, tra le due città sarà attivo un servizio di autobus.

I lavori, effettuati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) per conto del Comune di Genova, stanno rispettando i tempi del cronoprogramma previsto nella Convenzione. E si svolgeranno in ottemperanza alle vigenti norme straordinarie, emesse dal Governo, per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID19 negli ambienti di lavoro.

Una seconda fase, che sarà riprogrammata in coerenza ai Decreti emanati dagli Enti competenti per fronteggiare l’emergenza sanitaria, consisterà nello spostamento dei sottoservizi, la ricostruzione del manto stradale e la realizzazione di nuovi marciapiedi, ringhiere e parapetti.

Fonte e Foto FS News