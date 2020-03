Ferrovie, Cina-Europa: nuova tratta di trasporto merci da Xi'an

È stato inaugurato da Xi'an, capoluogo della provincia dello Shaanxi nella Cina nord-occidentale, un nuovo collegamento per il trasporto merci fra Cina ed Europa, che combina il mare con la ferrovia.

Il primo convoglio merci su questa tratta, che trasporta cavi, ingranaggi e altre attrezzature, è partito da Xi'an e passerà attraverso il Kazakistan, la Bielorussia e la Russia, fa sapere la China Railway Xi'an Group Co Ltd.

Il treno arriverà al porto di Rostock, in Germania, e da lì proseguirà tramite ferrovia in parte fino a Verona, in parte a Goteborg e Stoccolma in Svezia. Dal 25 marzo, Xi'an ha attivato 13 linee di treni merci che collegano Kazakistan, Belgio, Germania, Polonia e altri Paesi, operando dall'inizio dell'anno 593 convogli merci, più che raddoppiando l’attività rispetto allo stesso periodo del 2019.