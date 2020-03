Ferrovie, Francia: le foto del "TGV ospedale" delle SNCF

Le ferrovie francesi SNCF hanno rilasciato le fotografie del "TGV sanitaire" di cui abbiamo parlato in precedenza.

Nelle immagini si può vedere come è stato attrezzato il convoglio per il trasporto di malati di Coronavirus e di come accanto al personale infermieristico, il personale della compagnia venga mobilitato per garantire la circolazione del convoglio.

Si vede chiaramente il caricamento del materiale necessario ai pazienti per il viaggio, l'allestimento del tutto particolare delle vetture e quello altrettanto insolito della zona bar.

Una situazione che speriamo non sia necessaria ancora a lungo ma che del resto viene "facilitata" dal numero ridottissimo di treni attualmente in circolazione e di conseguenza del cospicuo materiale a disposizione.