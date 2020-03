Ferrovie, Lettonia: LDz rinuncia al progetto di elettrificazione della rete ferroviaria

A causa del netto calo del trasporto merci, le ferrovie lettoni Latvijas dzelzceļš (LDz) hanno deciso di non proseguire il progetto di elettrificazione delle linee del paese che aveva un valore di 441 milioni di Euro.

Secondo la società, considerato che i volumi del traffico merci hanno continuato a diminuire e che LDz non è in grado di garantire l'equilibrio finanziario nel 2020 senza finanziamenti aggiuntivi dallo stato, il progetto di elettrificazione deve essere abbandonato.

Maris Kleinbergs, presidente del consiglio di amministrazione di LDz, ha spiegato che la pianificazione e la preparazione del progetto è stata effettuata in un momento in cui 45-55 milioni di tonnellate di merci venivano trasportate all'anno per ferrovia. Oggi, la situazione è cambiata radicalmente e con essa sono in arrivo modifiche nel trasporto globale e nelle tendenze geopolitiche che richiedono una revisione del progetto stesso.