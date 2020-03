Ferrovie, Svizzera: le FFS invitate a migliorare la sicurezza delle porte

Le Ferrovie Svizzere dovrebbero introdurre un nuovo sistema affidabile per evitare che le persone rimangano incastrate con le mani nelle porte di determinati tipi di carrozze.

Questo è quanto suggerisce il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI). L'organismo si è espresso oggi in un primo rapporto su un episodio avvenuto a Berna e reso pubblico circa due settimane fa.

Un passeggero è rimasto incastrato con una mano nella porta di un treno e per evitare di finire trascinato ha dovuto correre per 45 metri accanto al treno in marcia, prima di riuscire a liberarsi, cavandosela alla fine, per fortuna, solo con alcune escoriazioni alle dita.

Le raccomandazioni del SISI sono indirizzate all'Ufficio federale dei trasporti, che è invitato a porre rimedi tecnici in modo che il cosiddetto sistema di antipizzicamento non possa può provocare questi problemi anche se non è ancora noto quanti siano i treni interessati da questa problematica.

Il discorso, del resto, non è nuovo. L'anno scorso a Baden (AG), nella notte fra sabato 3 e domenica 4 agosto, un controllore di 54 anni è rimasto incastrato nella porta di un InterRegio in partenza a causa di una mancanza tecnica, venendo trascinato e morendo per le ferite riportate. Le Ferrovie erano poi intervenute nelle settimane successive sulle carrozze EW IV con controlli approfonditi e interventi mirati.