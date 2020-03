Ferrovie: stretta sui controlli alla stazione di Messina Centrale

Pomeriggio di controlli e verifiche nella stazione centrale di Messina.

Alle 17.30 è arrivato, con due ore di ritardo, il treno Intercity 723 proveniente da Roma Termini e diretto a Palermo e Siracusa. Ad attendere il convoglio anche il sindaco della città, Cateno De Luca, che voluto assistere personalmente alle operazioni delle forze dell’ordine.

Il convoglio è stato bloccato la prima volta allo scalo di Villa San Giovanni poco prima dell'imbarco sul traghetto. A bordo, gli agenti della Polfer hanno controllato i documenti dei passeggeri e verificato la loro temperatura con il termoscanner.

15 persone, dirette in Sicilia, sono stati bloccate e denunciate per irregolarità nell'autocertificazione.

I controlli sono poi proseguiti all'arrivo del treno a Messina Centrale. La Polfer ha controllato i sette passeggeri scesi e diretti in città. Si tratta di studenti che rientravano a casa dall'Erasmus, esponenti delle forze dell’ordine e pendolari.

Sul treno invece le verifiche sono state effettuate dalla guardia forestale. Controllate 25 persone dirette a Palermo e 30 in viaggio verso Siracusa. Anche in questo caso non sono emerse violazioni alle norme.