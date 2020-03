Ferrovie, Raggi: “Da Ferrovie in arrivo termoscanner per misurare temperatura corporea passeggeri treni”

Il sindaco di Roma, sulla sua pagina Facebook comunica che arriveranno a breve i termoscanner richiesti.

Dice Virginia Raggi: “Le Ferrovie dello Stato stanno acquistando i termoscanner per misurare la temperatura corporea dei passeggeri in transito nelle principali stazioni di Roma: Termini, Tiburtina, Ostiense, oltre a Fiumicino Aeroporto. Ci è giunta comunicazione da parte della società, che ringrazio per l’intervento che io stessa avevo sollecitato la settimana scorsa”.

“I controlli della temperatura corporea dei passeggeri dei treni, in arrivo nelle principali stazioni ferroviarie della città, contribuirà a contenere la diffusione del Coronavirus – spiega la prima cittadina di Roma -. E a non vanificare i sacrifici che i romani stanno compiendo, rispettando le misure giustamente imposte dal Governo.

In questo momento è importante che le istituzioni, gli enti e le aziende pubbliche, con il contributo fondamentale di tutti i cittadini, facciano sistema per affrontare l’emergenza. Insieme ce la faremo”.