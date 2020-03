Ferrovie: Vossloh Locomotives continua ad essere operativa

La situazione in cui ci troviamo è davvero senza precedenti!

Vossloh Locomotives sta facendo tutto il possibile per adottare, senza indugio e con la massima attenzione possible, tutte le misure necessarie per poter continuare ad essere operativa durante questa difficile crisi sanitaria indotta dal Corona-virus.

All’interno del Gruppo Vossloh Locomotives è stato istituito un Pandemic Team, in particolare presso le strutture produttive di Kiel e di Moers in Germania. Detti Gruppi di gestione dell’emergenza si riuniscono giornalmente per i necessari aggiornamenti, e sono responsabili di definire tutte le misure di contrasto necessarie e fornire, a tutto personale operativo e non, informazioni relative all’emergenza COVID19. In parallelo sono state messe in atto tutte le misure preventive necessarie a mettere in sicurezza sia il personale tecnico, che le capacità produttive.

Pertanto, Vossloh Locomomotives a Kiel continuerà a produrre le locomotive nonostante la difficile contingenza, e la struttura Service di Moers, con tutta l’organizzazione europea di IMATEQ, continuerà a fornire i servizi di Manutenzione e Assistenza Tecnica ai propri Clienti. L’obiettivo principale del Gruppo Vossloh Locomotives è quello di mantenere attivi tutti i processi produttivi e le normali procedure di supporto tecnico per il settore del trasporto ferroviario Europeo. Inoltre, particolare impegno del Gruppo Vossloh Locomotives per ottimizzare e rendere efficace la comunicazione con il nostro personale tecnico e/o commerciale che, ove possible, lavora in remoto, in modalità smart-working.

Inoltre, l’organizzazione Logistica di Vossloh Locomotives ha anche attivato un canale diretto e prioritario di comunicazione con tutti i propri Fornitori e Partners, in modo da prevenire e gestire ogni rischio relativo alla possible interruzione del flusso degli approvvigionamenti e, di conseguenza, del ciclo produttivo.

In questo difficile momento, è pertanto confermato il particolare impegno del Gruppo Vossloh Locomotives a favore del contrasto e della prevenzione nella diffusione del Corona-virus. Impegno atto a garantire la cosa più importante: la SALUTE della nostra collettività. Le misure di prevenzione adottate dal Gruppo includono linee guida dettagliate per l'igiene personale e rigorose regole di comportamento, che devono essere applicare da tutto il personale del Gruppo Vossloh Locomotives, dai Fornitori e dai Partner industriali.

La SALUTE è il bene più importante, proteggiamola dal nemico comune con responsabilità ed impegno!