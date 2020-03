Ferrovie: in Germania DB firma il patto con EVG e GDL per contrastare l’emergenza Coronavirus

Deutsche Bahn ha concluso l’accordo "Insieme contro il Coronavirus" per la rete del sistema ferroviario in Germania con i due sindacati EVG e GDL.

Si tratta di un accordo atto a garantire ampio supporto per i genitori in seguito alla chiusura di asili nido e scuole, e sicurezza del posto di lavoro. "È un segnale importante che stiamo insieme nella crisi e andiamo di pari passo con i dipendenti di DB", ha dichiarato il direttore delle risorse umane Martin Seiler.

DB, EVG e GDL sottolineano l’obiettivo comune di proteggere la salute dei dipendenti, delle loro famiglie e dei clienti nel miglior modo possibile, mantenendo allo stesso tempo servizi in grado di garantire una fornitura di base stabile del servizio di trasporto in Germania.

L’accordo comprende i seguenti punti:

DB garantisce la sicurezza del lavoro. “I dipendenti non devono preoccuparsi, il loro lavoro è sicuro. Non ci saranno licenziamenti a causa della crisi di Coronavirus”, sottolinea Seiler.

Per i genitori che non hanno una soluzione alternativa per prendersi cura dei propri figli a causa della chiusura di asili nido e scuole, è stata concordata la possibilità di esenzione dal lavoro per un totale di un massimo di 15 giorni lavorativi con il pagamento simultaneo continuo dei salari.

In generale, si applica quanto segue: nella misura in cui le prestazioni lavorative non sono possibili a causa della crisi per il Coronavirus e non ci sono altre opzioni per continuare l’attività, lo stipendio continuerà a essere pagato per intero. L'accordo prevede opzioni individuali flessibili per adeguare o rielaborare di conseguenza l’orario di lavoro.

Vi è stato un accordo generale sul fatto che l’uso del lavoro di breve durata può essere un metodo collaudato in alcune aree. Ciò avviene sulla base della contrattazione collettiva o della contrattazione collettiva e dei regolamenti aziendali e viene introdotto solo con l’approvazione del comitato aziendale.

Nei casi di difficoltà in cui tale compensazione non è possibile, sono state concordate soluzioni individuali. L’accordo è valido fino al 31 luglio 2020.

Foto Alex Weber